Momentos de pánico se vivieron dentro de la sala de obstetricia del Hospital Universitario del Valle (HUV) ‘Evaristo García’, ubicado en la ciudad de Cali, luego de que un hombre ingresara de manera violenta y con un machete en mano.

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De acuerdo al reporte preliminar, el hombre ingresó al centro de salud con un arma cortopunzante, lo que obligó al personal a activar los protocolos de emergencia y pedir la intervención de la Policía.

Se conoció que el implicado estaba acompañando a su pareja, quien era atendida de emergencia por un aborto.

El hecho quedó grabado en video. En las imágenes se nota al hombre con el arma en la mano y discutiendo con policías, miembros del personal del hospital y hasta con sus conocidos.

El hombre también tomó un hacha, que se usa para casos de emergencias por derrumbes o incendios.

Finalmente la Policía logró neutralizar y retirar al joven de las instalaciones sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento.

El hecho se presentó en la noche del viernes 10 de abril. La institución de salud vallecaucana emitió un comunicado rechazando la situación.

“Un hospital es un lugar donde prima la preservación de la vida; cualquier acción que atente contra la tranquilidad de nuestros pacientes, sus familias y nuestro personal asistencial es inaceptable”, se lee en el escrito.

El Hospital Universitario del Valle también anunció que a raíz de esta situación tomará medidas adicionales y reforzará de manera estricta los controles de acceso a la edificación.