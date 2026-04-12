En las últimas horas se conoció un lamentable hecho que empaña la carrera presidencial en el país. La candidata Paloma Valencia recibió una amenaza de muerte en redes sociales donde se difundió una imagen con estética fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en todos los sectores políticos.

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De inmediato uno de los primeros en pronunciarse fue el ex presidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto?”, escribió en X.

Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto? pic.twitter.com/sBuRiZSTut — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 12, 2026

El partido Centro Democrático, del que hace parte la aspirante presidencial, manfiestó en X que “esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”.

Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público.



Lo hecho por esta cuenta es una… pic.twitter.com/bSJpcvbT7F — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 12, 2026

El montaje, que circula en forma de capturas de pantalla, muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, acompañado de una corona de flores.

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La publicación original fue compartida en TikTok por un usuario que posteriormente eliminó el contenido, aunque el pantallazo continúa replicándose en distintas plataformas.

La colectividad también recordó antecedentes de violencia política en Colombia y subrayó que hechos como este no pueden ser minimizados.

“Colombia no puede olvidar que líderes han sido asesinados por defender sus ideas”, señaló, en referencia al asesinato del senador y también candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió a tiros en un atentado en Bogotá.

Pronunciamiento del Gobierno

El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó las graves intimidaciones contra la candidata presidencial y la vandalización de la sede de campaña en Bucaramanga.

“Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata @PalomaValenciaL y la vandalización de una de sus sedes de campaña. @CeDemocratico. Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”, escribió el funcionario.

Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata @PalomaValenciaL y la vandalización de una de sus sedes de campaña. @CeDemocratico



Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la… — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 12, 2026

Por su parte, el procurador General, Gregorio Eljach, condenó las amenazas y “los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático”.

El Procurador General, Gregorio Eljach, condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial @PalomaValenciaL y los hechos de hostigamiento a la sede del @CeDemocratico en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 12, 2026

Vandalizaron sede de campaña

Entretanto, una sede del Centro Democrático en el barrio Antonio Santos, en Bucaramanga, fue vandalizada en las últimas horas.

Según la información conocida, sujetos sin identificar ingresaron al lugar, provocando daños en la infraestructura y realizando grafitis y mensajes en paredes y accesos del inmueble.

Las garantías de este gobierno son solo para su candidato, el mismo que se apoya en la criminalidad. pic.twitter.com/UiMshB8g5j — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 12, 2026

Asimismo, el caso fue dado a conocer por el representante Óscar Villamizar y el dirigente Jonathan Pineda, quienes aseguraron que ya presentaron la respectiva denuncia ante las autoridades y pidieron que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Como se sabe, en Bucaramanga se desarrollaban otros encuentros políticos con la participación de figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, en medio del actual contexto electoral.