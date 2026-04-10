La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó, desde Bucaramanga, la falta de reactivación de la orden de arresto contra alias Calarcá y afirmó además que “están liberando a los criminales para que les ayuden en campaña”, refiriéndose al Gobierno nacional.

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Asimismo, la congresista del Centro Democrático aseguró que la Fiscalía no ha reactivado dicha orden de captura contra el jefe de esta disidencia de las Farc, debido a la ‘orden del presidente Petro’.

“Y uno se pregunta, ¿cómo es que tenemos una Fiscalía General de la Nación a la que le hemos solicitado que se reactive la orden de captura de ‘Calarcá’, un narco criminal como ese, y nos contesta que no lo pueden hacer porque el gobierno se opone a que se le active la orden de captura?“, dijo.

Valencia se cuestionó además: “Y uno se pregunta inmediatamente, ¿cómo es que el señor Wilmar (Wilmar Mejía), que apareció en los computadores de ‘Calarca’ como una ficha pagada por ‘Calarca’, hoy lo anuncian como nuevo director de la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera?“, enfatizó la candidata.

En medio de sus declaraciones, la congresista de derecha se refirió al caso de Ricardo Roa, y aseguró que “allá fue que se descubrió que el señor Roa estaba recibiendo la plata por fuera de la campaña, que estaba recibiendo miles y millones de pesos y nos ponen una ficha de ‘Calarca’ a controlar la información financiera de los colombianos”.

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Finalmente, Paloma Valencia manifestó que los colombianos deben estar muy pendientes porque “todo esto parece un plan orquestado por el gobierno para favorecer a Iván Cepeda (candidato de izquierda)”.