Tras la realización de una parranda vallenata el pasado miércoles 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que contó con la participación del cantante Nelson Velásquez, el candidato presidencial se pronunció el 10 de abril desde Bucaramanga. Allí afirmó que de él “no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

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Las declaraciones generaron reacciones en distintos sectores políticos, que calificaron el hecho como un grave caso de negligencia por parte del Inpec.

Además, con el paso de las horas han salido a la luz nuevos detalles, entre ellos videos en los que se observa a civiles controlando el ingreso al penal durante la celebración ilegal.

Captura de video

El hecho ha dominado la conversación pública desde que se conoció el jueves, cuando se reveló que varios capos vinculados a procesos de paz participaron en una fiesta con mujeres, licor y presentaciones privadas dentro del centro penitenciario. A algunos de estos jefes criminales, la Fiscalía General de la Nación les había suspendido previamente las órdenes de captura como parte de la estrategia de paz urbana.

Sin embargo, dos días antes de que estallara la polémica, y ante las críticas, la Fiscalía decidió el 7 de abril revertir esa medida y reactivar las órdenes de captura contra 16 de los 23 señalados.

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En medio de su visita a Bucaramanga, el senador del Pacto Histórico fue abordado por la prensa para referirse al tema. En su respuesta reiteró que no emitiría declaraciones que fueran en contra de la paz, postura que provocó cuestionamientos en redes sociales.

“HIPOCRESÍA. Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las “oficinas” y “clanes” están escandalizados por la fiesta en una cárcel. Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

HIPOCRESÍA



Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las “oficinas” y “clanes” están escandalizados por la fiesta en una cárcel.



Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban.



Hipócritas disfrazados de gente honorable. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 12, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar. La congresista y senadora electa Jennifer Pedraza le respondió: “Senador, ninguna de las dos cosas están bien. La permisividad del Gobierno es profundamente revictimizante, no le parece? El hecho de que la derecha haya sido cómplice de la violencia no autoriza a ningún otro Gobierno a premiar a las organizaciones criminales que tanto dolor han causado”.

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Senador, ninguna de las dos cosas están bien. La permisividad del Gobierno es profundamente revictimizante, no le parece? El hecho de que la derecha haya sido cómplice de la violencia no autoriza a ningún otro Gobierno a premiar a las organizaciones criminales que tanto dolor han… https://t.co/DKbNsDGxj1 — Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) April 12, 2026

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa de negociación con los capos recluidos en esa cárcel, también rechazó lo sucedido.

“Rechazamos lo ocurrido en la cárcel de Itagüí: no es aceptable lo ocurrido y por eso tomamos la decisión de suspender los diálogos por el momento mientras aclaramos la participación o no de las vocerías del proceso de paz urbana”, y agregó, “seguiremos trabajando para fortalecer la reducción de violencias y homicidios en el Valle de Aburrá, como lo hemos logrado hasta ahora, pero no vamos a alcaguetiar (sic) el incumplimiento del reglamento del INPEC”.

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Finalmente, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también intervino en el debate y comparó a Iván Cepeda con Paloma Valencia. Señaló que, mientras Valencia ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a negociar con criminales desde la cárcel, Cepeda mantiene una postura distinta.

Además, respondió al mensaje del senador: “No sé a quiénes te refieres. Nunca he conocido a jefes de “oficinas” y “clanes” a diferencia suya, que ha tenido una gran camaradería con los jefes de los grupos armados criminales que han asesinado y causado infinito sufrimiento a cientos de miles de colombianos, a quienes ustedes han dado y siguen dando el apoyo del Estado”.

No sé a quienes se refiere. Nunca he conocido a jefes de "oficinas" y "clanes" a diferencia suya, que ha tenido una gran camaradería con los jefes de los grupos armados criminales que han asesinado y causado infinito sufrimiento a

cientos de miles de colombianos, a quienes… https://t.co/RgTv0J2Meh — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) April 12, 2026

Entre tanto, las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la cárcel de Itagüí. Como parte de las primeras medidas, ya fueron suspendidos el director del centro penitenciario y 11 funcionarios del Inpec.