Nuevos videos han salido a la luz en torno a la controversia generada por la parranda vallenata realizada el pasado 8 de abril dentro de la cárcel de Itagüí, situación que ha encendido las alarmas sobre los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

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Asimismo, en las horas de la noche de este viernes 10 de abril se difundió un video en el que se aprecia el momento en que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresa al centro carcelario. Según la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien hizo pública la denuncia, el artista habría llegado hacia las 11:30 de la mañana y se habría retirado después de las 4:00 de la tarde.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad también mostrarían movimientos que han generado dudas sobre el manejo del acceso al penal. En uno de los registros se observa a dos hombres que no pertenecerían al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y que presuntamente habrían estado controlando la entrada y salida de quienes asistieron a la actividad.

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Asimismo, de acuerdo con la denuncia de la concejala Carrasquilla, al lugar habrían ingresado al menos 16 vehículos de alta gama por la puerta principal del establecimiento penitenciario. Según su versión, los ocupantes de estos carros habrían entrado sin someterse a los procedimientos habituales de requisa.

🚨Exclusivas imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí🚨



¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?

Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas.



🎥 Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario:

las… pic.twitter.com/uhtpxbwXRl — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 11, 2026

El caso ha generado mayor polémica debido a que la celebración se habría realizado sin la autorización del INPEC ni del Ministerio de Defensa, lo que ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad en la cárcel de Itagüí.

Frente a la situación, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar con el fin de establecer posibles responsabilidades disciplinarias. El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que el objetivo es determinar qué funcionarios habrían permitido o facilitado el ingreso irregular de artistas y visitantes al penal.

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Por otro lado, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, manifestó la adopción de medidas administrativas tras conocerse el hecho. Entre ellas, el relevo del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.

Además, el INPEC abrió investigaciones internas contra siete funcionarios que estarían presuntamente implicados, y envió una comisión desde Bogotá para esclarecer las circunstancias en las que se habría permitido el ingreso del artista y la realización del evento.

Finalmente, la concejala Claudia Carrasquilla afirmó en declaraciones al programa Mañanas Blu que la reunión estaría relacionada con la posible salida en libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, señalado como excabecilla de la estructura criminal ‘La Oficina’.

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