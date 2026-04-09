La parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, se convirtió en un nuevo escándalo en el país. Los efectos fueron inmediatos: el Gobierno decidió suspender los diálogos con los cabecillas de las estructuras criminales recluidos y vinculados a la estrategia de paz urbana que participaron en esta polémica reunión y, además, el Inpec cambió al director del centro carcelario.

En varios videos que circulan en redes sociales se ve que uno de los cantantes que estuvo en la cárcel fue Nelson Velásquez. Sobre esto, el Inpec confirmó que el artista sí ingresó al establecimiento penitenciario de Itagüí. Detalló que la actividad no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho ni por la Dirección General del Instituto.

¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez?



En este país ya nada sorprende… pero sí indigna.



¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE NO SABEMOS?



Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta.



¿Quién manda realmente? 🚨 pic.twitter.com/zjtZXPh7N3 — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 8, 2026

El mánager del artista habló con El Tiempo sobre la presentación que ha generado una inmensa polémica en el país. Al respecto aclaró que, así como en otros eventos, la responsabilidad del equipo del cantante no es investigar si las personas que lo contratan tienen antecedentes penales o no.

“Como en cualquier otro evento en una discoteca, a nosotros nos llaman para hacer nuestro trabajo, pero no investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a realizar una actividad en la cárcel”, aseguró Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante de vallenato.

Se conoce video de la parranda vallenata en la Carcel de Itagui con el cantante vallenato Nelson Velasquez. Se ven invitados, whisky y aguardiente en las mesas. https://t.co/bX0Zd1pQ5P pic.twitter.com/7zWP7TGZaJ — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 9, 2026

Asimismo, enfatizó que el equipo del artista no tenía conocimiento de que se tratara de una actividad que no tenía permiso del Inpec, pues argumentó que no tuvieron ningún inconveniente al momento de ingresar a la cárcel.

“Nosotros nos vinimos a enterar por lo que están diciendo los medios de que no era una actividad del Inpec. Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso", explicó Díaz a El Tiempo.

Procuraduría abre indagación

Entretanto, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la polémica fiesta.

Por esto, la entidad confirmó la apertura de esta nueva actuación disciplinaria contra funcionarios que deberán ser determinados dentro de la investigación.