El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseveró este miércoles que no aceptaría el apoyo del partido de la U a su campaña, luego de que la colectividad descartara su respaldo a Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.
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“Los de SIEMPRE se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten”, publicó De la Espriella en su cuenta de X (antes Twitter) como reacción al anuncio del partido de la U de no apoyar la candidatura de Cepeda.
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El reconocido abogado sostuvo que no aceptará el apoyo “de la politiquería de los de SIEMPRE; mi alianza es con el pueblo y las puertas de Defensores de la Patria están abiertas para todos los ciudadanos que no hayan pactado con los enemigos de Colombia”.
En un comunicado emitido por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella reiteró que no está dispuesto a participar en acuerdos con estructuras que han representado el poder político en los últimos años.
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“Su candidatura no está abierta a respaldos provenientes de sectores asociados con la política tradicional, su propuesta se construye exclusivamente desde la ciudadanía”, se lee.
Partido de La U le cierra la puerta a Iván Cepeda
-En una reunión convocada para este miércoles 8 de abril en Bogotá, la bancada de congresistas actuales y electos del Partido de la Unión por la Gente —conocido popularmente como Partido de La U— cerró uno de los capítulos más tensos de su historia reciente: la discusión sobre a quién apoyar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
Luego de un debate interno marcado por divisiones, la colectividad logró un consenso parcial: no respaldar la candidatura del senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y actual líder de las encuestas electorales en Colombia.
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El anuncio fue formalizado a través de un comunicado oficial firmado por la Dirección Colegiada del partido, representada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, y por la bancada de congresistas. El documento señala que el encuentro “primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”.
El Partido de La U llegó a esta cita con fracturas visibles en su interior. Por un lado, el senador Antonio Correa había planteado abiertamente que se dejara en libertad a los congresistas para apoyar a Cepeda. Por otro, el sector cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, venía acercándose a la campaña de la senadora Paloma Valencia, la candidata de la centroderecha que ganó la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo.
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Fue precisamente en ese entorno de tensión que la bancada, luego de “un análisis responsable y consensuado”, según reza el comunicado, acordó que el partido no caminaría junto a Cepeda hacia la primera vuelta. Lo que no queda resuelto todavía es a cuál de los demás aspirantes terminará respaldando: esa definición se pospuso para una próxima reunión.