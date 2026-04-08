El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseveró este miércoles que no aceptaría el apoyo del partido de la U a su campaña, luego de que la colectividad descartara su respaldo a Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

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“Los de SIEMPRE se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten”, publicó De la Espriella en su cuenta de X (antes Twitter) como reacción al anuncio del partido de la U de no apoyar la candidatura de Cepeda.

El reconocido abogado sostuvo que no aceptará el apoyo “de la politiquería de los de SIEMPRE; mi alianza es con el pueblo y las puertas de Defensores de la Patria están abiertas para todos los ciudadanos que no hayan pactado con los enemigos de Colombia”.

Los de SIEMPRE se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas.



Se las pongo fácil: conmigo no cuenten. No acepto el apoyo de la politiquería de los de SIEMPRE; mi alianza es con el pueblo, y las puertas de Defensores de la Patria… https://t.co/GEEgXJcJoP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 8, 2026

En un comunicado emitido por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella reiteró que no está dispuesto a participar en acuerdos con estructuras que han representado el poder político en los últimos años.

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“Su candidatura no está abierta a respaldos provenientes de sectores asociados con la política tradicional, su propuesta se construye exclusivamente desde la ciudadanía”, se lee.

Partido de La U le cierra la puerta a Iván Cepeda

-En una reunión convocada para este miércoles 8 de abril en Bogotá, la bancada de congresistas actuales y electos del Partido de la Unión por la Gente —conocido popularmente como Partido de La U— cerró uno de los capítulos más tensos de su historia reciente: la discusión sobre a quién apoyar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Luego de un debate interno marcado por divisiones, la colectividad logró un consenso parcial: no respaldar la candidatura del senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y actual líder de las encuestas electorales en Colombia.

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El anuncio fue formalizado a través de un comunicado oficial firmado por la Dirección Colegiada del partido, representada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, y por la bancada de congresistas. El documento señala que el encuentro “primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”.

El Partido de La U llegó a esta cita con fracturas visibles en su interior. Por un lado, el senador Antonio Correa había planteado abiertamente que se dejara en libertad a los congresistas para apoyar a Cepeda. Por otro, el sector cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, venía acercándose a la campaña de la senadora Paloma Valencia, la candidata de la centroderecha que ganó la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo.

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Fue precisamente en ese entorno de tensión que la bancada, luego de “un análisis responsable y consensuado”, según reza el comunicado, acordó que el partido no caminaría junto a Cepeda hacia la primera vuelta. Lo que no queda resuelto todavía es a cuál de los demás aspirantes terminará respaldando: esa definición se pospuso para una próxima reunión.