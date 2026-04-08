Luego de los anuncios del presidente Gustavo Petro este martes 7 de abril, que incluye presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento, es decir, una nueva reforma tributaria, además de advertir que podría decretar una nueva emergencia económica, son varios los sectores políticos que han cuestionado las intenciones del mandatario.

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El Partido Conservador, por ejemplo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, criticó el hecho y aseguró que no es más que una maniobra para fines electorales.

“No se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino de una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales, en un momento de urgencias políticas que el Gobierno no logra disimular”, se lee en lo publicado por el movimiento político.

Además, destacaron que defienden la autonomía del Banco de la República: “Solo una institución independiente puede seguir combatiendo el peor impuesto que pagan los colombianos: la inflación, que le roba a las familias su capacidad adquisitiva, castigando especialmente a los más vulnerables y amenaza la estabilidad que tanto nos ha costado construir”.

En la misma publicación, culpan al propio Gobierno por el déficit fiscal actual: “Es, en realidad, la consecuencia directa de su propio exceso de gasto irresponsable. Esto significa que, al final, serán las familias las que paguen con más impuestos, mientras el gobierno sigue gastando sin control”.

El Partido Conservador rechaza la nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno. No se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino de una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales, en un momento de… — Partido Conservador (@soyconservador) April 8, 2026

Por su parte, Julio César Triana, representante a la Cámara, apuntó que el mismo Gobierno es el que no ha manejado las finanzas públicas con responsabilidad.

“Señor presidente, si su gobierno fuera responsable con el manejo de las finanzas públicas y no hubieran desaparecido recursos con corrupción o con contratación masiva, hoy no tendrían la necesidad de presentar otra reforma tributaria”, se lee en la publicación del congresista.

También cuestionó: “¿Será la reforma tributaria una manera de asegurar recursos de cara a la campaña presidencial?“.