La senadora Clara López Obregón anunció su retiro de la contienda presidencial de 2026 y confirmó su adhesión a la campaña de Iván Cepeda Castro, en una movida que reconfigura el mapa electoral a pocas semanas de la primera vuelta.

La decisión fue oficializada junto a su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río, mediante una carta enviada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que ambas presentaron su renuncia irrevocable a la candidatura.

El anuncio se hizo público en el Senado de la República, donde López explicó que su salida responde a la necesidad de consolidar fuerzas políticas en un momento clave para el país.

La exministra también se refirió a uno de los temas más sensibles del debate político: la eventual convocatoria de una asamblea constituyente.

Aunque reconoció que se trata de un mecanismo legítimo, insistió en que cualquier iniciativa de ese tipo debe surgir de un amplio consenso nacional y no de decisiones unilaterales.

La salida de López y su adhesión a Cepeda se produce en medio de una campaña marcada por alianzas y reacomodos estratégicos entre distintos sectores políticos, que buscan fortalecer sus opciones de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.