En medio de notorias divisiones y fricciones en el Partido Alianza Verde entre los cercano al petrismo y el sector opositor, la colectividad inició, con 31 votos a favor, el proceso de escisión del solicitado por el senador ‘Jota Pe’ Hernández.

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Ya se había discutido la escisión en el partido de cara a las elecciones presidenciales 2026, pues había un combo que estaba con Claudia López, el cual sería liderado por la senadora Angélica Lozano, y hay otro que no.

Precisamente en las últimas horas se conoció que tras una reunión del directorio nacional, el partido decidió que respaldaría la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, siempre y cuando se lleva a cabo la construcción de un acuerdo programático.

La iniciativa fue impulsada por el sector cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y plantea abrir un canal formal de conversaciones con la campaña de Cepeda.

Como era de esperarse, hubo un bloque que se opuso rotundamente a esta decisión y dichas fricciones obligaron a que la Dirección Nacional de la colectividad priorizara la solicitud de Jota Pe Hernández.

De hecho, la congresista Cathy Juvinao precisó en su cuenta de X: "En contravía de la tradición del Partido Verde de dar libertad a sus militantes entre candidatos de centro y centro/izquierda., las mayorías gobiernistas nos negaron la posibilidad de apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo e impusieron a Iván Cepeda. Me aparto de esta decisión".

En contravía de la tradición del @PartidoVerdeCoL de dar libertad a sus militantes entre candidatos de centro y centro/izq., las mayorías gobiernistas nos negaron la posibilidad de apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo e impusieron a Iván Cepeda. Me aparto de esta decisión. pic.twitter.com/x5QTaD1F8P — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) April 13, 2026

“En estricto sentido, no se ha decidido el apoyo exclusivo y excluyente a Cepeda. No comparto esta decisión de apoyar a Cepeda, y menos esta decisión ‘transitoria’”, dijo el representante a la Cámara, Mauricio Toro.

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Por su parte, Angélica Lozano calificó la decisión de “antidemocrática que amordaza, maltrata y le impide a cientos, a miles de personas, militantes del Partido Verde, a cientos de personas electas que están en las JAL, Consejo, Asambleas y en el Congreso, apoyar a Claudia López”.

Añadió que es una decisión “muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse”.

Sin embargo, las fricciones se acentúan cuando hay otro grupo que decidió decantarse por Paloma Valencia, como Katherine Miranda.

“Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, escribió.

Ahora queda que el Consejo Nacional Electoral(CNE), apruebe o rechace la propuesta de Jota Pe, que ya fue respaldada por la colectividad.