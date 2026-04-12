Desde La Unión, Antioquia, el ex presidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció ante la comunidad sobre las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia.

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“Debo empezar con un rechazo del alma a esa amenaza que apareció en redes contra Paloma Valencia, todos la vamos a cuidar. No nos van a atemorizar”, comenzó diciendo el exmandatario.

“Debo empezar con un rechazo del alma a esa amenaza que apareció en las redes sociales contra Paloma Valencia”.



Desde La Unión, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe rechaza contundentemente las amenazas contra Paloma Valencia y la oposición. pic.twitter.com/x6CTsvkcuL — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 12, 2026

Acto seguido aseveró que los militantes del partido que respaldó la candidatura de Valencia están “firmes para derrotar a los violentos” y añadió que las intimidaciones son porque la candidata “nunca ha estado con la guerrilla, nunca ha sido corrupta y nunca ha estado con paramilitares(...) la amenazan por su gran caracter”.

Las amenazas

En la mañana de este domingo 12 de abril se conoció la amenaza de muerte contra Paloma Valencia tras la difusión en redes sociales de una imagen con estética fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

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El montaje, que circula en forma de capturas de pantalla, muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, acompañado de una corona de flores.

Redes sociales: X

La publicación original fue compartida en TikTok por un usuario que posteriormente eliminó el contenido, aunque el pantallazo continúa replicándose en distintas plataformas.

Gobierno reforzará su seguridad

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó este tipo de intimidaciones y aseguró que la administración de Gustavo Petro ha “brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”.

Ante esto anunció que la seguridad de la aspirante presidencial será reforzada, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información precisa, oportuna y veraz que permita impedir cualquier atentado contra los aspirantes.

“Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”, expresó Sánchez.