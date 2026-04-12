Este fin de semana se registraron varios atentados en contra de las Fuerzas Militares colombianas, que dejaron al menos a ocho soldados y un miembro de la Policía heridos.

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Uno de los hechos se presentó en la mañana del sábado 11 de abril en la zona residencial de Prados del Este en Cúcuta, Norte de Santander. Una patrulla de la Policía fue atacada con explosivos, hecho que causó pánico en la comunidad por presentarse cerca de uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.

El reporte oficial indica que un policía resultó herido y que se registraron daños en varias estructuras, además del vehículo en el que se transportaban los uniformados.

Aunque el atentado es materia de investigación, se presume que detrás podrían estar integrantes del ELN o de las disidencias de las Farc.

Por su parte, en el departamento del Cauca se registraron tres hechos violentos en contra de unidades del Ejército, que en principio son atribuidos a las disidencias de Iván Mordisco.

Uno de los ataques se reportó en el corregimiento de San Juan de Mechengue, en límites entre los municipios El Tambo y Argelia, zona que hace parte del Cañón del Micay. En este hecho cinco soldados resultaron heridos luego de una explosión.

Otro atentado se produjo en el municipio de Corinto, donde una tropa fue atacada con drones en el sector de Quebrada Seca. Un soldado quedó herido.

Finalmente, otro militar resultó herido por un artefacto explosivo que se activó en medio de un patrullaje en el municipio de Balboa. Según las autoridades, uno de los soldados heridos en estos ataques se encuentra en estado crítico.