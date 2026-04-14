El Gobierno Nacional hizo oficial la extensión de la intervención a la Nueva EPS. En una resolución, se conoció que ahora, con el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor, se estableció una estricta hoja de ruta para lograr la recuperación de la entidad promotora de salud.

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En el documento se da un máximo de 30 días a Ospina para que presente un plan de trabajo que será evaluado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS. El plan tiene que ver con plantear respuestas a la situación en lo que refiere a la crisis financiera y atención a usuarios.

En el escrito oficial se lee que uno de los puntos más importantes es resolver como prioridad las reclamaciones en salud, principalmente los casos denominados “riesgo vital”.

En otro capítulo de la recuperación solicitada está lo referente a lo financiero. Se ordena implementar medidas de salvamento que le permitan a la EPS cumplir con las condiciones de solvencia exigidas por el sistema de salud.

Para esto, se solicita diseñar estrategias para el recaudo de cartera y establecer un plan de pagos que garantice la cancelación de las obligaciones pendientes con clínicas y proveedores.

Hay que recordar que desde inicios de 2024, cuando empezó la intervención de la EPS, no se han presentado los estados financieros de la misma.

En otro aparte, se exige implementar medidas que reduzcan la interposición de acciones de tutela, que se han triplicado en medio del deterioro del servicio. Hay que recordar que la Nueva EPS lideró el ranking nacional de quejas en 2025 con más de 518.000 reclamos, según Supersalud.

En el mismo texto se señala que hay más de 120.000 acciones de tutela que aún no han sido abiertas.