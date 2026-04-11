La Corte Suprema de Justicia anunció este viernes que investiga penalmente al senador Alirio Barrera, del partido Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento, por hechos que al parecer ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare (2016-2019).

Lea: “Sueltan a los criminales para que les ayuden en campaña”: Valencia pide reactivar orden de captura contra ‘Calarcá’

“La denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para conseguir su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho, donde se habría registrado la agresión”, detalló el alto tribunal.

Investigación formal a congresista:

la #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ abrió una investigación contra el senador Alirio Barrera por el delito de acto sexual violento. Los hechos denunciados corresponden a 2016 cuando Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. La… pic.twitter.com/7opk5WX40G — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) April 10, 2026

En 2022 Barrera fue elegido senador por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y fue reelegido en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo para el periodo que se extiende hasta 2030.

Barrera es empresario y ganadero, y antes de llegar al Congreso fue gobernador de Casanare, uno de los departamentos que conforman la Orinoquía colombiana.

Lea: De la Espriella y Valencia le ganarían a Cepeda en segunda vuelta, según encuesta

El presidente Gustavo Petro, a quien Barrera ha hecho oposición desde el Congreso, reaccionó a la decisión de la Corte cuestionando: “¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”.

“Un senador del Centro Democrático, presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este Gobierno. ¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera?”, escribió Petro en su cuenta de X.

Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno



¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera?

¿Porqué existe gente a la que le gusta votar por sus… https://t.co/33GID5U1q8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2026

Barrera le respondió al jefe de Estado en la misma red social: “Señor presidente, si por una denuncia alguien fuera culpable, usted y la mitad de su gobierno estarían en la cárcel”, publicó.

Lea: Paloma Valencia recibió apoyo de 17 exalcaldes: algunos de ellos enfrentan procesos ante la Fiscalía

Señor Presidente si por una denuncia alguien fuera culpable , usted y la mitad de su gobierno estarían en la cárcel https://t.co/pf0lxdiGSt — Alirio Barrera🐴 (@JAlirioBarreraR) April 10, 2026

La investigación contra el senador se conoce en un contexto de persistentes denuncias por violencia sexual en Colombia, donde entre enero y septiembre de 2025 se registraron 24.853 delitos sexuales, es decir, un caso cada 16 minutos, según datos oficiales.