Un nuevo pulso electoral comienza a perfilarse en Colombia a partir de la más reciente medición de AtlasIntel para la revista Semana. El estudio no solo confirma el liderazgo de Iván Cepeda en primera vuelta (38,7 %), sino que abre un escenario más complejo cuando se proyecta una eventual definición en segunda vuelta.

Aunque Cepeda aparece como el candidato con mayor intención de voto inicial, los números sugieren que su ventaja podría diluirse en el balotaje. Tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia lograrían superarlo en ese escenario, ampliando la disputa más allá del liderazgo actual.

El sondeo muestra que De la Espriella (48,8%) tendría una ventaja más amplia frente a Cepeda (39,8&), mientras que Valencia (47,1%) también lo superaría con una diferencia menor, pero consistente. En ambos casos, el voto en segunda vuelta parecería reorganizarse en torno a bloques distintos a los de la primera fase electoral.

En contraste, el único escenario en el que Cepeda saldría victorioso sería frente a Sergio Fajardo, en una contienda más ajustada y con márgenes estrechos, lo que evidencia que las alianzas y transferencias de votos serán determinantes.

El estudio, realizado entre el 6 y el 9 de abril con más de 3.600 encuestados, también revela una fuerte segmentación del voto. Cepeda mantiene ventaja en regiones como el Pacífico y el Caribe, así como entre votantes jóvenes, mientras que sus contendores crecen en otras zonas del país y en franjas de mayor edad.

En primera vuelta, el senador del Pacto Histórico lidera con comodidad, seguido por De la Espriella y Valencia, quienes disputan el paso al balotaje. Más atrás quedan figuras como Fajardo y otros candidatos con apoyos marginales.

Más allá de las cifras, la encuesta deja una conclusión clave: la elección presidencial no se definirá únicamente por quién encabece la primera vuelta, sino por la capacidad de sumar apoyos en una segunda ronda donde el mapa político cambia y las mayorías se reconfiguran.

Por último, la encuesta refleja una desaprobación mayoritaria hacia el presidente Gustavo Petro: el 57,2 % de los encuestados desaprueba su gestión, frente a un 40,5 % que la respalda.

Ficha técnica

*El estudio fue realizado entre el 6 y el 9 de abril, con una muestra de 3.617 personas en todo el país, un margen de error del 2 % y un nivel de confianza del 95 %.

*La encuesta de AtlasIntel fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).