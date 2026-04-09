Este 8 de abril, la candidata presidencial Paloma Valencia recibió el apoyo de 17 exalcaldes del país. Los exmandatarios distritales formalizaron su adhesión a la campaña de la senadora, sumando así sus liderazgos territoriales al proyecto del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia.

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Sin embargo, en el grupo de exmandatarios que se unieron a la candidata de derecha hay perfiles bastante polémicos, debido a que cuentan con graves señalamientos y actualmente afrontan procesos penales.

Entre los líderes que encabezan la integración se encuentran Carlos Ordosgoitia (Montería); Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Germán Chamorro (Pasto); Juan Carlos Saldarriaga (Soacha) y Andrés Fabián Hurtado (Ibagué), entre otros.

Cabe señalar que este último enfrenta una inhabilidad de doce años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, en febrero de este año, así como investigaciones judiciales y sanciones económicas. Hurtado enfrenta un proceso por peculado por uso.

Asimismo, Andrés Gómez (Sincelejo) estuvo envuelto en investigaciones por contratos durante la pandemia, y salió de su cargo por doble militancia.

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Pese a todo esto, Valencia agradeció el respaldo de los exalcaldes y definió a los nuevos integrantes como embajadores de su proyecto en todo el país.

“Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, señaló la candidata presidencial.

De igual manera, Paloma Valencia manifestó: “Quiero darle las gracias a los diecisiete alcaldes de ciudades capitales, los alcaldes de la pandemia, que hoy quieren sumar para una Colombia más grande. Estamos seguros de que con todo este talento de ciudadanos que quieren construir, sacar a Colombia adelante, ayudar a las regiones, vamos a poder avanzar mucho. Desde hoy se convierten en embajadores de esta campaña en todos los territorios de Colombia".

¿Cuál será el papel de los exalcaldes?

Según dio a conocer la campaña de la congresista caucana, los exalcaldes tienen como tarea principal liderar comités ciudadanos y fortalecer el vínculo entre la candidatura y las comunidades, sin importar los historiales jurídicos de algunos de ellos.