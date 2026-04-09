Un hecho de sangre estremeció este miércoles al barrio Las Américas, en la ciudad de Barranquilla, cuando un hombre fue atacado a bala por desconocidos que se movilizaban en motocicleta y que huyeron del lugar tras cometer el crimen.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Gutiérrez Pacheco, de 30 años de edad. El suceso ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde en la intersección de la carrera 3A con calle 51C, una zona residencial del suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con las versiones preliminares recogidas por las autoridades, Gutiérrez Pacheco se encontraba en el sector cuando fue interceptado por dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó contra el ciudadano en varias ocasiones. El hombre cayó en el lugar con múltiples heridas y fue declarado muerto por las autoridades médicas que atendieron el llamado.

Los presuntos responsables aprovecharon la confusión para darse a la fuga sin que nadie lograra retenerlos. Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal se hicieron presentes en la escena para adelantar el levantamiento del cuerpo y recopilar los primeros elementos materiales probatorios.

Un aspecto que llama la atención de los investigadores es que la víctima no registraba antecedentes ni anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), lo que dificulta, al menos en esta etapa inicial, establecer una línea clara sobre el móvil del crimen. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y trabaja para identificar y capturar a los responsables.

Este caso se suma a los registros de homicidios violentos que han afectado distintos sectores de Barranquilla durante las últimas semanas.