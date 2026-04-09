Colombia tendrá una jornada de protestas este 9 de abril convocada por gremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de oposición. El motivo central es la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expedida el 30 de diciembre de 2025, que actualizó los avalúos de predios en 527 municipios y provocó incrementos en el impuesto predial para muchos propietarios.

Se esperan plantones en las plazas principales de Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico, además de bloqueos intermitentes en vías nacionales que conectan zonas productivas con las capitales. Los transportadores y comerciantes son los sectores que más se verán afectados por los posibles cierres viales durante la jornada.

Los manifestantes exigen derogar la resolución y congelar los efectos fiscales del predial

El pliego de peticiones de los convocantes incluye cuatro puntos concretos:

Derogatoria total de la Resolución 2057 del IGAC

Suspensión de los efectos de la actualización catastral multipropósito por al menos un año, para corregir errores metodológicos acumulados desde el Decreto 148 de 2020

Congelamiento inmediato de efectos fiscales, administrativos y coactivos —sanciones, periodos de mora y embargos— derivados del predial vinculado a esta metodología

Apertura de una mesa legislativa para discutir el tema

En el Atlántico, los plantones se concentran en Campo de la Cruz, Malambo y Sabanalarga

En el departamento, Asoganorte —la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte— es el gremio que lidera la convocatoria. Su director ejecutivo, Jorge Rodríguez, anunció plantones y marchas para el 9 de abril en tres municipios: Campo de la Cruz, Malambo y Sabanalarga; además del distrito de Barranquilla.

La preocupación en el departamento se centra en el impacto de la actualización catastral sobre los predios rurales. Rodríguez advirtió que el ajuste se aplicó de forma masiva sin revisar predio por predio, lo que generó aumentos que el gremio considera insostenibles.

“Hay predios que pagaban 100 mil pesos y ahora están pagando dos, tres, cuatro, 10 y hasta 20 millones. Esto es realmente una locura y no sabemos qué camino podemos tomar”, afirmó el dirigente.

En municipios como Malambo y Sabanalarga, la actualización catastral data de hace cinco años, mientras que en otras localidades el rezago llega hasta los 15 años.

Rodríguez alertó que, de no corregirse la situación, el impacto sería la desaparición progresiva de la ganadería y la agricultura en la región. “Tenemos que defendernos porque vamos a quedar sin tierras”, concluyó el dirigente gremial

El Gobierno defiende la política catastral y señala a los concejos municipales

El presidente Gustavo Petro defendió el catastro multipropósito en consejo de ministros, señalando que hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que su implementación es obligatoria.

Para el mandatario, la herramienta fue diseñada para que los grandes propietarios de tierra paguen impuestos acordes con el valor real de sus predios, no para aumentar la carga fiscal de los campesinos.presidencia

“Les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra”, afirmó Petro.

Sobre el alza concreta en los recibos de predial, el presidente señaló que la responsabilidad recae en los concejos municipales, quienes fijan la tasa del impuesto. “La base del impuesto sube, pero la tasa se cambia. Lo hacen los concejos municipales, no la nación. Entonces hay concejos municipales que elevaron la tasa a todos para echarle la culpa al gobierno, y concejos municipales que bajaron la tasa a todos”, concluyó el mandatario.