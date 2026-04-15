En el marco del paro nacional convocado para este miércoles 15 de abril por Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), habrá una movilización en el municipio de Soledad por parte de los docentes afiliados a la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba) y la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA).

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Así lo confirmó el pasado lunes José Ignacio Jiménez, presidente de Adeba, a través de un comunicado en el que se pronunció sobre la intimidación que circuló en redes sociales contra estudiantes de tres centros educativos de la localidad Suroccidente de Barranquilla, declarados como “objetivo militar” por parte de la estructura criminal ‘los Pepes’.

Jiménez indicó que el magisterio y organizaciones sociales participarán en una jornada de protesta este miércoles, en articulación con la ADEA y docentes del municipio de Soledad.

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La movilización partirá desde la alcaldía de Soledad y se extenderá hacia la calle 30, con el propósito de exigir no solo respuestas de las autoridades locales, sino también la intervención del Gobierno nacional. El llamado es a que la ciudadanía se sume y rechace el miedo, en defensa de la vida, la educación y la seguridad en Barranquilla y el Atlántico.

Por esta razón los colegios públicos de Barranquilla y el Atlántico no tendrán clases este 15 de abril, pues los docentes estarán en la movilización desde las 8:00 de la mañana.

Adeba rechaza amenaza contra estudiantes de tres colegios

En un mensaje que circuló desde el pasado fin de semana en redes, con el emblema de ‘los Pepes’, desconocidos dan un mensaje “breve y claro”, insinuando la supuesta colaboración de estudiantes del Instituto Educativo Bolivariano del Sur, Centro Cultural Las Malvinas y la IED La Esperanza del Sur, antiguo C30, a la estructura criminal rival.

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Según el contenido, cualquier joven que sea identificado portando uniformes o elementos asociados a estas instituciones sería declarado objetivo militar, lo que ha generado temor e indignación en la comunidad educativa.

Tal situación, de acuerdo con lo conocido por este medio, llevó el lunes 13 de abril a una disminución en el traslado de estudiantes a los centros educativos en mención.

En ese sentido, el presidente de Adeba advirtió que no debe ser visto como una preocupación exclusiva del sector educativo, sino como una problemática que involucra a toda la ciudadanía.

Señaló que las autoridades suelen reaccionar de manera temporal, con reuniones y anuncios que rápidamente se diluyen, sin generar soluciones estructurales.

“Hoy seguimos en esa voz firme, que no nos van a callar. Hoy les pido a todos los rectores y a los coordinadores de las diferentes instituciones oficiales de Barranquilla que nos solidaricemos con ellos porque el problema no es con el Centro Cultural de Malvinas o con el Colsur, este es un problema de todas las instituciones educativas y yo creo que esto amerita una reflexión mucho más profunda. No podemos permitir que la delincuencia se apodere de las escuelas como la delincuencia se apoderó del comercio”, expresó Jiménez.

Y además insistió “La delincuencia en Barranquilla y en el Departamento decide quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Ahora se quieren apoderar de las escuelas. Decir cuál escuela funciona y cuál escuela no funciona”.

¿Por qué Fecode convocó paro nacional?

Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros del país, convocó a sus afiliados a una nueva jornada de protestas en todo el país para este miércoles 15 de abril con el propósito de reclamar una atención más digna en salud a cargo de la Fiduprevisora, encargada de gestionar el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).

Fecode

“Este miércoles 15 de abril el magisterio volverá a salir a las calles, y es el magisterio de todo el país, el magisterio colombiano, a exigirle y reclamar a la Fiduprevisora y a los mercaderes de la salud por la atención médica digna y oportuna”, reclamó Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

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Los sindicalistas explicaron que se toman de nuevo las calles ante la “grave crisis” en la atención en salud del magisterio. Para Fecode la principal responsabilidad recae en la Fiduprevisora, la entidad encargada de administrar su sistema de salud, ya que “persisten demoras, trabas y negaciones en la prestación de servicios, así como dificultades en el acceso a medicamentos, citas, exámenes, cirugías y tratamientos”.

“Queremos expresar con claridad que esta jornada no es contra nuestras y nuestros estudiantes ni contra sus familias. Por el contrario, esta lucha busca defender la vida, la dignidad de quienes educamos y la educación pública que merece toda la comunidad”, mencionó la ADE mediante un comunicado.

Las manifestaciones se llevarán a cabo en cinco capitales del país: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, haciendo presencia con delegaciones desde los departamentos más cercanos, según adelantó el sindicado de los docentes.