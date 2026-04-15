Luego de que por medio de redes sociales y denuncias se dieran a conocer supuestos panfletos amenazantes en contra de estudiantes de varias instituciones educativas de Barranquilla, la Alcaldía anunció que empezó los protocolos para este tipo de casos a través de la Secretaría de Educación y las autoridades correspondientes.

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La administración distrital señaló que, una vez se tuvo conocimiento del caso, y por instrucción del alcalde Alejandro Char, la Secretaría Distrital de Educación y la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana intervinieron en el proceso “con el fin de brindar acompañamiento a la comunidad educativa, al tiempo que avanzan las investigaciones pertinentes por parte de la Policía Nacional y sus diferentes unidades”.

“Desde el Equipo de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013, se ha brindado asesoría y acompañamiento a las instituciones educativas, a los directivos docentes, maestros y padres de familia frente a la situación presentada”, también se lee en el comunicado.

La Alcaldía recordó que programas como Caravanas Escolares por la Vida, que buscan fortalecer la seguridad y convivencia en las instituciones educativas distritales, continúan avanzando. De igual forma siguen adelante otras estrategias como “Bienestar Joven” y “Yo Me Elijo”, las cuales brindan acompañamiento formativo y asesoría en todas las situaciones convivenciales.

Lo que hay detrás del supuesto panfleto

El caso del supuesto panfleto en el que se amenazó de muerte a estudiantes de tres colegios públicos del suroccidente de Barranquilla tomó un giró, pues, al parecer, habría sido obra de los mismos estudiantes en supuestas represalias contra los administradores de un grupo de WhatsApp.

Según manifestaron fuentes de la Alcaldía a EL HERALDO, un numeroso grupo de jóvenes estudiantes hacen parte de dicha comunidad virtual, llamado “Boletas”, donde entre otras actividades, se dedican a hacer montajes aprovechando inteligencia artificial, para simular desnudez de compañeras de colegio, para luego realizar bullying en sus entornos escolares.

Además de los montajes, también se caracterizaban por sus chistes de un humor subido de tono, es por ello que un grupo de ellos se habrían ofendido y, para castigar, hicieron un falso panfleto acusando a los administradores del grupo como colaboradores del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Rápidamente el mensaje circuló en redes sociales y desató el miedo en los estudiantes de las IED Cultural Las Malvinas, Bolivariano del Sur y La Esperanza del Sur.

Tras las pesquisas del caso, las autoridades lograron identificar la situación, llamándoles especialmente la atención del diseño de la presunta misiva amenazante, el cual no parecía de la misma naturaleza de las que habitualmente llevan este tipo de mensajes.

Según las fuentes consultadas por esta casa periodística, “ya se encuentran realizando la individualización de los dueños de las líneas telefónicas a las que corresponden los números que participan en ese grupo de Whatsapp”.

El fin de las autoridades es pasar a las denuncias penales contra las personas participantes de ese grupo: “La idea es poder iniciar un proceso de responsabilidad penal para adolescentes, para poder llevar ante la justicia aquellos que sean menores de edad y se hayan visto inmersos en esta acción”.