El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes que interpuso una denuncia penal contra los congresistas Lina María Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.

En su denuncia, Sanguino alegó que a través de varias publicaciones en redes sociales los legisladores “legitiman, promueven o normalizan escenarios de intervención extranjera, así como acciones hostiles contra la soberanía nacional, en abierta contradicción con los deberes constitucionales que recaen sobre los congresistas”.

Las publicaciones a las que se refiere el ministro fueron realizadas en la red social X después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado sábado 3 de enero. Los congresistas, de oposición, celebraron este acontecimiento y desearon la misma suerte para el presidente Gustavo Petro.

“Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas. Mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”, escribió Jota Pe Hernández en su cuenta de X.

“Mi sueño menos grande, ver a Petro Capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más” Jota Pe Hernández 🇨🇴 https://t.co/6MI0cajcAT — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 3, 2026

Mientras que Miguel Polo Polo publicó: “Cómo te quedó el ojo Gustavo Petro, cómo te quedó, acaba de caer Nicolás Maduro, tu compinche, tu cómplice y capturado por el Gobierno de Estados Unidos (...) El próximo eres tú”.

¿Cómo te quedó el ojo @petrogustavo? El próximo eres tú! pic.twitter.com/g1xHXk5R5x — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) January 3, 2026

Por su parte, Lina María Garrido escribió: “Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a Colombia. Están advertidos”.

#Justicia. Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a #Colombia. Están advertidos. 🇨🇴🔥 https://t.co/2MPErRbDNw — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 3, 2026

Antonio Sanguino consideró en la denuncia que estas afirmaciones “generan graves impactos en la opinión pública, afectando la estabilidad institucional, la confianza en el orden constitucional y la imagen internacional del Estado colombiano”.

“En su calidad de servidores públicos y representantes del pueblo, los denunciados se encuentran obligados constitucionalmente a defender la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional, deber que resulta presuntamente vulnerado con las conductas que han desplegado por medio de sus redes sociales y ante las declaraciones realizadas ante la opinión pública”, agregó.