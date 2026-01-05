Este mismo lunes 5 de enero serán presentados en un tribunal federal estadounidense Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron capturados en Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero en medio de una operación militar de Estados Unidos.

Leer también: “No estamos ocupando ningún país”: Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela

Después de la presentación, empezarán las audiencias y luego el juicio en contra de la que hasta hace algunas horas era la pareja presidencial. Pero, para que pueda haber juicio, que se espera que sea bastante largo, como suelen ser cuando se trata de personas de alto perfil, tanto Maduro como Flores necesitan abogados. Ya fueron elegidos.

En las últimas horas se confirmó que la representación la asumirán Barry Joel Pollack, quien asumirá la representación de Maduro, y Mark E. Donnelly, quien hará lo propio con Flores. Ambos fueron presentados oficialmente ante la corte, lo que oficializa un paso más para el inicio del juicio.

Donnelly es un panelista de amplia experiencia con más de dos décadas de trayectoria en defensa penal compleja. Antes de pasar al sector privado, trabajó más de 10 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.

Dirigió la división de fraude y llevó a cabo investigaciones de delitos de cuello blanco, lavado de dinero y procesos coordinados con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Por su parte, Barry Joel Pollack es un abogado estadounidense con sede en Washington D. C. y es ampliamente conocido por su trabajo en el derecho penal federal.

Importante: Colombia rechaza en el Consejo de Seguridad de la ONU ataques de Estados Unidos en Venezuela: “Sienta un grave precedente y viola el derecho internacional”

Cuenta con más de 30 años de experiencia representando a ejecutivos, altos funcionarios e incluso organizaciones en investigaciones sensibles. Ha llevado juicios de alto perfil.

Uno de sus casos más conocidos fue la negociación del acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje. También ha logrado absoluciones y anulaciones de condenas en algunos casos federales más complejos de las últimas décadas. Tiene experiencia en casos de fraude corporativo, corrupción y delitos financieros.