En medio de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que se cumple este lunes en Nueva York tras lo sucedido el fin de semana en Venezuela, los asesores de las Naciones Unidas y Colombia pidieron a Estados Unidos cesar las amenazas y desistir de nuevas acciones armadas, mientras que Transparencia Venezuela pidió al régimen de Caracas liberar a los mil presos políticos que permanecen en el vecino país.

Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y asesora del secretario general de la ONU en temas de paz y seguridad mundial, advirtió su preocupación “por el hecho de que las reglas del derecho internacional no se han respetado. Venezuela ha experimentado décadas de inestabilidad interna, la democracia ha sido irrespetada, millones de venezolanos han huido del país, pero aún es posible evitar una conflagración más devastadora”.

Por ello, agregó la diplomática estadounidense, “hacemos un llamado a respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

A su vez, Jeffrey Sachs, asesor del secretario general de la ONU, comentó: “Estamos discutiendo si otro país puede determinar el futuro político de Venezuela, el Consejo ha de decidir si esa prohibición se va a respetar o a abandonar. Desde hace años Estados Unidos ha usado la fuerza para obligar cambios de regímenes en otros países, como Irak, Libia, Siria, Honduras, Ucrania y Venezuela. Los métodos son la guerra, operaciones de inteligencia, asesinatos específicos y guerras económicas, medidas ilícitas según la Carta de la ONU”.

Ante esto, advirtió el economista y catedrático norteamericano, “los Estados Unidos han de cesar las amenazas sobre Venezuela, han de retirar sus fuerzas militares dentro de Venezuela y su perímetro. La paz de la humanidad depende de si la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vivo o si cae en la irrelevancia”.

Por su parte, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, expuso: “Hemos documentado más de 500 casos de corrupción venezolana en distintos países, y el 60 por ciento de estos casos suman 172 mil millones de dólares. Nicolás Maduro y su familia están involucrados en el 90 por ciento de los casos”.

Además, cuestionó, “las organizaciones criminales nacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Maduro, desde 2021 usan los criptoactivos a gran escala, esa corrupción corresponde a la baja de los dineros del estado”.

“De los grupos armados colombianos hemos aprendido a protegernos, millones de familias tienen una sola comida al día, hemos aprendido a vivir varias horas al día sin luz ni agua, el grupo de poder tiene capturado todo el sistema institucional, su sistema represivo es cada vez más atroz, hay más de mil presos políticos, 80 de los cuales se desconoce su paradero, hay centros de torturas que no se han detenido aún y pedimos la liberación de los presos políticos ya”, concluyó la historiadora y activista venezolana.

Y Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante la ONU, manifestó ante el pleno del Consejo de Seguridad: “Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en Venezuela en el contexto de un ataque militar con bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, violando la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana”.

“Se ha violado la prohibición del uso de la fuerza de la Carta de la ONU, defender este principio es una obligación común para garantizar la paz internacional”, añadió la escritora y defensora de los derechos humanos arhuaca.

Hizo Zalabata en este punto “un llamado a la desescalada, la población civil debe ser la prioridad. Estas acciones recuerdan las peores acciones de injerencia contra América Latina y el Caribe”

Y concluyó: “Cuando un miembro permanente usa la fuerza y asume el control de otro Estado con el objetivo de usar los recursos naturales, esto sienta un grave precedente y viola el derecho internacional, ¿si ese estado desconoce el orden internacional, cuál es el rol de este Consejo? Estamos aceptando que la ley del más fuerte prevalezca”.