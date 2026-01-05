Este lunes 5 de enero se desarrolló la primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante un tribunal federal de Nueva York, en la que el líder del régimen venezolano se declaró no culpable de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Hijo de Maduro expresó su apoyo a Delcy Rodríguez y aseguró que su padre y Cilia “más temprano que tarde estarán con nosotros”

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, aseguró Maduro a través de un intérprete. Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein lo interrumpió y le dijo: “Permítame intervenir. Ya habrá tiempo para esto”.

En el desarrollo de la audiencia, Flores también se declaró inocente. En la audiencia, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el juez Alvin Hellerstein, preguntó: ¿Cómo se declara usted?, a lo que ella respondió: “Soy completamente inocente”.

Tanto Maduro como su esposa pidieron una visita consular, de la que aún no se tiene conocimiento si se logre dar. De momento, el abogado defensor, Barry Pollack, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

¿Qué sigue?

Una vez concluyó la audiencia, el juez Hellerstein ordenó que Maduro y Cilia Flores comparezcan ante el tribunal el próximo 17 de marzo, mientras tanto seguirán bajo custodia federal.

Entretanto, el juez a cargo dejó sobre la mesa la posibilidad de que se haga la solicitud formal para hacer efectiva la visita consular.

Estos son los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York

Por su parte, el abogado defensor aseguró que realizará un formulario para que Maduro pueda recibir un tratamiento médico “adecuado” sin especificar qué complicaciones de salud tenía el venezolano.

Sobre Cilia Flores, el jurista indicó que durante el operativo de la captura resultó herida y tenía contusiones en las costillas, por lo que el juez pidió revisar el tema y resolverlo.

Vale mencionar que la acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.