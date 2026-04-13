El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también es blanco de amenazas de muerte en redes sociales, con una imagen similar a la utilizada el fin de semana para amedrentar a Paloma Valencia, también aspirante al máximo cargo ejecutivo del país.

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En la fotografía, que circula en plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, se observa una corona fúnebre con el nombre del reconocido abogado y la frase “Descanse en paz”.

Mismos bandidos que amenazan en redes cobardemente a @PalomaValenciaL , lo hacen con @ABDELAESPRIELLA .



⚠️MUY GRAVE ! pic.twitter.com/qSDx49e2yN — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) April 12, 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en rechazar esta amenaza contra el candidato: “Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”, escribió en X.

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Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 12, 2026

Abelardo de la Espriella agradeció el gesto de solidaridad del líder natural del partido Centro Democrático.

“Gracias por su solidaridad, querido presidente Álvaro Uribe. Usted nos enseñó que Colombia vale todos los esfuerzos y sacrificios. ¡Firme por la Patria!“, publicó.

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Gracias por su solidaridad, querido presidente @AlvaroUribeVel . Usted nos enseñó que Colombia vale todos los esfuerzos y sacrificios. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E)🇨🇴🐅 https://t.co/w4VpD4Seup — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 12, 2026

Horas antes, De la Espriella había expresado también su solidaridad con Paloma Valencia por la imagen de una corona fúnebre con el nombre de ella.

“Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con Paloma Valencia”, dijo.

Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con @PalomaValenciaL. (A.D.L.E)🐅🇨🇴 https://t.co/XaRPB5qD7H — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 12, 2026

Tras hacerse públicas las amenazas contra la candidata presidencial del Centro Democrático, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el domingo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información precisa, oportuna y veraz que permita impedir cualquier atentado contra los aspirantes.

“Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”, expresó Sánchez.

El funcionario reiteró que las instituciones ya activaron sus mecanismos de respuesta. De acuerdo con sus declaraciones, la Fuerza Pública trabaja de forma coordinada con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar la seguridad de todos los aspirantes a a presidencia “sin distinción alguna”.