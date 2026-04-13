Políticos de diversos sectores rechazaron este domingo las amenazas de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, en pronunciamientos que pidieron garantías para el ejercicio electoral en medio de un clima de creciente tensión.

Defensoría del Pueblo rechaza amenazas contra Paloma Valencia y pide a la Fiscalía investigar los hechos

El candidato Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, condenó “toda forma de violencia política” y rechazó cualquier agresión contra candidatos, incluidos sus adversarios.

“Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia”, afirmó en X.

Este domingo circuló en redes sociales una imagen con estética fúnebre que simula la muerte de Valencia, así como la vandalización de una de sus sedes de campaña en Bucaramanga, hechos que han encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos en Colombia.

Por su parte, el político Miguel Uribe, padre del candidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay y también aspirante a la Presidencia, aseguró conocer “esta violencia como nadie la conoce” y recordó los crímenes de su hijo y de su primera esposa, Diana Turbay, que murió en 1999 a manos de narcotraficantes al servicio del capo Pablo Escobar.

Al expresar su respaldo a Valencia, afirmó que las amenazas ya han cobrado vidas en el país y cuestionó la política de paz total del Gobierno, al señalar que “es el permiso (...) para que los criminales asesinen y cometan crímenes con libertad”.

En la misma línea, el candidato Abelardo De la Espriella expresó su solidaridad con Valencia y arremetió contra quienes difundieron la amenaza: “Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad”.

Sin embargo, horas después, se conoció una amenaza contra Abelardo De la Espriella que surgió en el mismo espacio digital que emitió amenazas de muerte contra Paloma Valencia.

“Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de “paz total” que solo ha servido para envalentonar a los criminales, debilitar la autoridad y poner en riesgo a quienes piensan diferente”, manifestó el senador Mauricio Gómez, quien denunció el hecho en su cuenta de X.

Reacciones del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó “de manera categórica” las amenazas contra la candidata y aseguró que se han brindado garantías de seguridad “especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”.

Vandalizan sede del Centro Democrático en Bucaramanga

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, condenó cualquier intimidación contra aspirantes presidenciales y aseguró que la fuerza pública está desplegada para proteger a los candidatos “sin distinción alguna”, además de ofrecer recompensas por información que permita prevenir ataques.

Además, confirmó el ofrecimiento de hasta 1.000 millones de pesos a cambio de información “precisa, oportuna y veraz” que contribuya a evitar ataques contra los candidatos.

A estos pronunciamientos se sumó el procurador general, Gregorio Eljach, quien rechazó los hechos y advirtió sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los actores políticos en medio del proceso electoral.

También la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las amenazas y los actos de hostigamiento contra la candidata e hizo un llamado a las autoridades a garantizar la protección de todos los aspirantes y a preservar un debate democrático libre de violencia.

“Está demostrado que no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral. Las únicas garantías parecen estar siendo ofrecidas al candidato del gobierno (Iván Cepeda). Hago un llamado a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas a rechazar de manera unánime la violencia”, manifestó Valencia.

Rechazo de Uribe

Desde La Unión, Antioquia, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció ante la comunidad sobre las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia.

“Debo empezar con un rechazo del alma a esa amenaza que apareció en redes contra Paloma Valencia, todos la vamos a cuidar. No nos van a atemorizar”, comenzó diciendo el exmandatario.

Acto seguido aseveró que los militantes del partido que respaldó la candidatura de Valencia están “firmes para derrotar a los violentos” y añadió que las intimidaciones son porque la candidata “nunca ha estado con la guerrilla, nunca ha sido corrupta y nunca ha estado con paramilitares(...) la amenazan por su gran carácter”.

¿Qué dijo la candidata?

A través de un video, la aspirante presidencial puntualizó que su carrera por la Casa de Nariño no va a parar “hasta no tener una Colombia segura”.

Las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones. La única obsesión de esta campaña es sumar por una #ColombiaMásGrande pic.twitter.com/RoM09V5V3P — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 12, 2026

“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera puede expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, y donde los violentos le dicen a los colombianos por quién votar. Estamos aquí en la política precisamente para cambiar todo eso”, aseveró.

Escribió, además, que “las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones”.