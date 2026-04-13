Tras una reunión del directorio nacional, el partido Alianza Verde decidió este lunes que respaldaría la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, siempre y cuando se lleva a cabo la construcción de un acuerdo programático.

En este sentido, la colectividad explicó que la posibilidad de sumarse a la campaña dependerá de que las propuestas del Verde queden incorporadas en la plataforma política de la denominada “Alianza por la Vida”.

La iniciativa fue impulsada por el sector cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y plantea abrir un canal formal de conversaciones con la campaña de Cepeda.

Esto fue lo acordado. Hasta que no haya un acuerdo programático con la coalición de la Alianza por la Vida no habrá apoyo a la campaña presidencial. Si hay acuerdo, apoyaremos a @IvanCepedaCast desde primera vuelta. pic.twitter.com/nqeE91SLFu — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) April 13, 2026

Para ese propósito, se aprobó la creación de una comisión encargada de adelantar los acercamientos y explorar puntos de coincidencia.

Según lo acordado, solo en caso de lograr coincidencias programáticas se consideraría un apoyo desde la primera vuelta, en una apuesta que busca preservar la identidad política de la colectividad dentro de una eventual coalición.

Mientras tanto, algunos congresistas verdes ya han mostrado afinidad con la candidatura de Cepeda, entre ellos León Fredy Muñoz y Ariel Ávila. Todo lo contrario a Jota P Hernández, que solicitó la escisión.

Además, la colectividad decidió cerrar la puerta a posibles respaldos a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, argumentando diferencias de fondo en sus visiones de país.