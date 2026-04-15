El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras sorprendió este miércoles al anunciar que su actual aspiración podría ser la última en su trayectoria electoral, poniendo sobre la mesa la posibilidad de cerrar un ciclo de casi dos décadas en la política nacional.

Barreras aseguró que su decisión responde tanto a una reflexión personal como al momento que atraviesa el país.

“Esta es mi última campaña político-electoral, hay vida más allá de la política, pero primero está la responsabilidad de evitar la fractura del país”, afirmó.

El dirigente hizo un repaso por su carrera, marcada por cerca de 20 años en la vida pública, incluyendo 17 en el Congreso. Recordó su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, a quien acompañó durante años desde el Partido de la U, antes de tomar distancia en su último periodo legislativo.

Ese giro lo llevó a respaldar el proyecto político del actual mandatario Gustavo Petro, una decisión que, según explicó, estuvo motivada por su afinidad con propuestas de inclusión y justicia social. No obstante, también dejó ver matices críticos frente a la implementación de esas banderas en el contexto actual.

“Lo volvería a hacer si esa justicia y esa inclusión social no fracasara en medio del desorden”, señaló, en una frase que evidencia tanto respaldo como inconformidad con el rumbo de esas políticas.

Más allá del balance político, Barreras dejó entrever su interés por explorar otros caminos fuera de la vida electoral. Mencionó su faceta como escritor y anunció que presentará su segunda novela en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, lo que refuerza su idea de que su futuro podría alejarse de las urnas.