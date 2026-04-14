La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las recientes amenazas de muerte que han circulado en redes sociales contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación urgente para esclarecer los hechos.

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A través de un pronunciamiento emitido este 14 de abril, la entidad señaló que este caso representa un nuevo hecho que pone en alerta la seguridad de quienes participan en el proceso democrático, recordando además que situaciones similares se presentaron recientemente con la también candidata presidencial Paloma Valencia.

La Defensoría calificó como grave que este tipo de contenidos amenazantes puedan difundirse con facilidad en plataformas digitales sin consecuencias inmediatas, por lo que también hizo un llamado a las redes sociales para que fortalezcan sus mecanismos de moderación y retiren de manera oportuna publicaciones con amenazas explícitas.

Asimismo, pidió a la Fiscalía actuar con celeridad para identificar a los responsables, determinar el nivel de riesgo que enfrenta el candidato y garantizar una respuesta institucional proporcional a la gravedad del caso.

De igual forma, instó al Ministerio del Interior a abordar la situación con carácter prioritario dentro de los esquemas de protección electoral y a todos los actores políticos e institucionales a rechazar cualquier acto de intimidación o violencia en el marco de la contienda electoral.

“La democracia requiere condiciones de seguridad para quienes participan en ella. Cuando las amenazas entran en la conversación pública, se afecta la posibilidad de tramitar las diferencias mediante la palabra y las ideas”, señaló la entidad en su comunicado.

Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará haciendo seguimiento a esta situación como parte de su labor de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Como se sabe, el candidato también fue blanco de amenazas de muerte en redes sociales, con una imagen similar a la utilizada el fin de semana para amedrentar a Paloma Valencia.

En la fotografía, que circula en plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, se observa una corona fúnebre con el nombre del reconocido abogado y la frase “Descanse en paz”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en rechazar esta amenaza contra el candidato: “Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”, escribió en X.