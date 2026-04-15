En el marco de la Cumbre de Gobernadores Las Regiones Proponen, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó su visión sobre la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones, enfocada en la descentralización, el respeto institucional y el trabajo conjunto con autoridades locales.

Durante su intervención, el aspirante planteó un cambio en la forma en que el Ejecutivo se articula con gobernadores y alcaldes, al cuest

ionar lo que considera prácticas de exclusión y manejo político de los territorios. “Nunca más los gobernadores de Colombia volverán a sufrir del abandono, de la discriminación ideológica, del dolor de la hostilidad y el castigo político por parte del gobierno nacional”, afirmó.

Además, el abogado sostuvo que la relación entre la Nación y los entes territoriales no puede depender de afinidades políticas, y advirtió que el uso del poder presidencial para premiar o castigar regiones debilita la institucionalidad.

Como alternativa, propuso un modelo basado en el reconocimiento pleno de la legitimidad de todos los mandatarios locales, sin distinción de partido o región.

“Para mí son Estado, son Colombia”, señaló.

De La Espriella también planteó la necesidad de fortalecer la descentralización, devolviendo a los territorios mayores capacidades de gestión, recursos y autonomía para ejecutar políticas públicas.

En esa línea, anunció que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsaría espacios de diálogo permanente con gobernadores y alcaldes para diseñar soluciones desde los territorios.

“El fortalecimiento de la democracia pasa por dejar de tratar a las regiones como periferias”, concluyó el candidato.