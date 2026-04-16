El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tendrá este viernes un recorrido por varios puntos de interés del departamento de Nariño como parte de su gira política de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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El abogado, del movimiento Defensores de la Patria, estará a las 10 de la mañana en el puente Internacional Rumichaca, zona fronteriza con Ecuador, que también será visitado por la también candidata Paloma Valencia.

Posteriormente, De la Espriella tendrá un evento en el Centro de Eventos Andino.

“Colombia necesita recuperar el orden y devolverle la tranquilidad a su gente. Mientras a los de siempre les falta decisión para enfrentar el crimen, aquí hay carácter para hacerlo. Esto no es una promesa, es una determinación. Presenté la hoja de ruta para enfrentar la pandemia criminal que azota nuestras calles: más presencia de la Fuerza Pública con apoyo de reservistas, tecnología al servicio de la seguridad, megacárceles para los delincuentes y cero tolerancia frente al desorden que amenaza a nuestras familias”, manifestó de la Espriella en los últimos días.

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Con respecto a las elecciones, cabe recordar que en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos el 31 de mayo será necesaria una segunda vuelta, el 21 de junio.