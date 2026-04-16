La Procuraduría General de la República destituyó e inhabilitó por 15 años a Emilia Álvarez, la exdirectora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, por irregularidades en un contrato de mejoramiento de vías rurales en San Andrés, por más de 30 mil millones de pesos.

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La mujer fue una de las personas capturadas por el entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

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Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.

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Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.