Un giro en el proceso judicial que involucra a Day Vásquez se produjo este miércoles 15 de abril, luego de que un juez de control de garantías decidiera dejar sin efecto la medida de aseguramiento no privativa de libertad que pesaba en su contra.

La decisión, adoptada tras una audiencia virtual en la que participaron la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, modifica de manera sustancial las condiciones bajo las cuales Vásquez afronta el proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Con este fallo, la barranquillera —considerada una pieza clave desde las primeras etapas del caso— queda sin las restricciones que limitaban su movilidad, entre ellas la prohibición de salir del país y de participar en actividades de carácter político.

En su momento, la Fiscalía informó que no se opone a la solicitud de revocar la medida de aseguramiento, al considerar que, después de más de dos años, los objetivos constitucionales que motivaron su imposición ya no se mantienen.