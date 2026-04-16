El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, lanzó fuertes críticas frente al papel que se le estaría otorgando en la Supersalud a Daniel Quintero Calle dentro del proyecto político del Gobierno, al advertir que su inclusión podría tener efectos negativos tanto para la administración como para la izquierda en Colombia.

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Carrillo afirmó que esta decisión representa “un yerro enorme” y aseguró que su postura responde a un deber moral. En ese sentido, sostuvo que la verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro implica expresar críticas con franqueza, incluso cuando resulten incómodas dentro del propio movimiento.

El funcionario también planteó una reflexión más amplia sobre el rumbo de la izquierda en el país. Además, señaló que este sector político, por su naturaleza crítica y contestataria, “no puede caer en actitudes complacientes ni repetir errores de experiencias en otros países de América Latina”, donde —según indicó— la corrupción ha terminado debilitando los proyectos políticos.

En su mensaje, Carrillo advirtió sobre los riesgos de incorporar liderazgos que, a su juicio, podrían no estar alineados genuinamente con las transformaciones propuestas.

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En ese contexto, mencionó que Quintero enfrenta procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública, subrayando que, si bien tiene derecho a la defensa, el Pacto Histórico no debería asumir los costos políticos derivados de esa situación.

Por su parte, Ana Erazo, del Pacto Histórico, criticó duramente el nombramiento de Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS.

“Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno”, cuestionó.

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“La vida y menos nuestro gobierno puede darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño. No puedo estar de acuerdo”, agregó.