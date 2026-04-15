Las palabras de Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en contra del Gobierno de Gustavo Petro, pidiéndole que modere el lenguaje en su relación con la entidad financiera, ya tienen respuesta. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al tema.

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Ávila señaló que sí escuchó a Villar, pero que esperaba que se refiriera a la tasa de interés.

“Escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre la necesidad de bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Pensé que abordaría el tema de la reducción de las tasas de interés”, dijo el ministro.

En cuanto a la polémica sobre las palabras en contra de la codirectora de la junta del Banco de República, Olga Lucía Acosta, sobre quien el presidente se refirió como guerrillera del EPL, Ávila indicó que él perteneció al M-19 y que no siente vergüenza de decirlo.

“El conflicto relacionado con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me avergüenza, no lo oculto ni lo considero una degradación. Le pido que lo tenga presente, porque esto forma parte de la falta de comunicación y de lenguaje que existe en el Banco de la República y en su junta directiva”, aseveró.

Añadió el ministro: “No sé qué pensaría al escucharlo Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, quien fue —y creo que aún es— presidenta del Congreso de la República en Uruguay. Tampoco sé qué pensaría Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, al oírlo. Ambas siempre han manifestado con orgullo su pasado como guerrilleras. No lo esconden ni lo evitan, y lo expresan con dignidad. Muchos de los que, en algún momento de la vida, decidimos arriesgarnos por unas ideas, no sentimos vergüenza de ello“.

Villar le pidió al Gobierno bajar el tono en contra del Banco de la República y apuntó que esta situación “no perjudica al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, sino que perjudica al país porque se deteriora la confianza internacional, cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacar de formas que degradan el debate”.