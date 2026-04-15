En la más reciente sesión de política monetaria de la Junta del Banco de la República (reunión en la que se define periódicamente el rumbo de las tasas de interés) se evidenció un fuerte distanciamiento entre el Gobierno nacional y el emisor.

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Asimismo, la decisión de incrementar la tasa en 100 puntos básicos generó una reacción inmediata del ministro de Hacienda, quien abandonó la reunión de forma inesperada y no asistió posteriormente a la rueda de prensa.

Además, a este ambiente de tensión se suma el presidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones del banco central, al que ha acusado en varias ocasiones de actuar en favor de intereses del sector financiero.

Por otro lado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, intervino este miércoles con un mensaje directo durante su participación en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, donde abordó la relación actual con el Ejecutivo.

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Villar hizo un llamado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al Gobierno en general para moderar el tono del debate público frente al emisor:

“Yo quiero pedir, señor ministro, al Gobierno Nacional, bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República, y lo quiero pedir porque le conviene al país, le conviene frenar la campaña abierta de descrédito al Banco que está adelantando en este momento el Gobierno. Una campaña que perjudica, no al banco, porque tiene su credibilidad bastante sólida, sino que perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y de formas que degradan el debate”.

Finalmente, el funcionario cuestionó los señalamientos y expresiones que, según él, afectan la reputación de integrantes del emisor, con especial preocupación por los ataques dirigidos a las mujeres de la junta directiva.

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“Esos ataques a las mujeres, que llegaron a un punto que va más allá de lo que yo pudiera imaginar, cuando se dice, el lunes en un consejo de ministros, y quiero decir que rechazo esa afirmación, que una miembro de la junta del Banco de la República era guerrillera del EPL y que se había convertido, al aliarse con la mayoría, después de haber sido extremadamente marxista, se había convertido en fascista y algo aún peor, genocida”.