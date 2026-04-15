Un asalto se registró el pasado martes 14 de abril, en una tienda Oxxo ubicada en el barrio Palermo, en Bogotá.

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En el hecho un vigilante de seguridad resultó herido tras ser atacado por delincuentes armados.

El Oxxo involucrado se encuentra sobre la calle 45, y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades.

Captura de pantalla Ladrón en Oxxo de Bogotá

De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres ingresaron al establecimiento y permanecieron varios minutos dentro del local simulando ser clientes.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos cuando uno de ellos interceptó a un funcionario de un carro de valores, iniciando un forcejeo dentro del lugar.

Captura de pantalla Ladrón ataca a funcionario del carro de la valores en Oxxo

Durante el ataque, el vigilante fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, lo que le impidió reaccionar, mientras su cómplice aprovechaba para tomar una maleta con dinero.

Horas después del hecho, se conoció un video que muestra a los sospechosos recorriendo la tienda antes del asalto.

#BOGOTÁ. Una cam/seguridad dentron del Oxxo ubicado en la Cl 45 con Cr 17 del b/Palermo, registró el momento cuando fletero apuntó en la cabeza a escolta de valores y le disparó a quemarropa. En las imágenes se observa que los sujetos escaparon en una motocicleta. https://t.co/xJqOuBApet pic.twitter.com/BHuBVO1Sic — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 15, 2026

En las imágenes se observa cómo los delincuentes, vestidos de negro y con cascos de motocicleta, esperan el momento preciso para actuar.

También se aprecia el instante en el que uno de ellos agrede al guardia, mientras el otro huye con el botín.

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Tras el robo, los responsables escaparon rápidamente del lugar en una motocicleta, sin dejar rastro.

El trabajador herido fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención por el golpe en la cabeza. Según el reporte preliminar, la lesión no fue de gravedad.

El caso ya es investigado por la Policía, que analiza las grabaciones para identificar a los responsables y avanzar en su captura.