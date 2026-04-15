La investigación por el fallecimiento de dos menores de 8 y 5 años en el municipio de Vistahermosa, Meta, quienes fueron encontrados sin vida dentro de un congelador, continúa su curso de acuerdo con lo informado en entrevista con Blu Radio por el comandante de la Policía del Meta, el coronel Nelson Zambrano.

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Asimismo, las autoridades han señalado que, con base en las pruebas recolectadas hasta el momento, todo apunta a que se trató de un lamentable accidente.

“Esto tiene un proceso investigativo, es un hecho muy lamentable. Hasta el momento, como Policía Nacional, podemos decir que es una muerte accidental de acuerdo a los elementos materiales de prueba que tenemos hasta el momento, pero la investigación continuará. En este momento es un hecho accidental, lamentamos lo sucedido”, expresó el coronel Zambrano.

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De acuerdo con la hipótesis preliminar, los hechos habrían ocurrido cuando los padres de los menores salieron a realizar compras en un supermercado. En ese lapso de tiempo, los niños habrían estado jugando a esconderse y terminaron dentro del congelador, quedando atrapados sin posibilidad de salir.

Momentos después, los padres llegaron a la vivienda y al buscar a los pequeños, estos no aparecían por ningún lado. En medio de la preocupación y al ver que los hermanos no atendían el llamado, decidieron buscar por todos los rincones de la vivienda, hasta que se toparon con la trágica escena: los niños estaban inconsicentes en el interior de un congelador, por lo que de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.

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