Brayan Guevara Triviño, padre de los dos pequeños hermanos de ocho y cinco años de edad que fueron encontrados sin vida en el interior de un congelador en su vivienda en el municipio Vista Hermosa, Meta, habló sobre la posible causa de muerte de los menores.

Lea: Condenan a siete años de prisión a exintegrante del Esmad por disparo que dejó sin un ojo a joven en protesta de 2021

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 4 de abril, cuando los menores se quedaron por algunos minutos solos en la vivienda, mientras sus padres realizaban unas diligencias.

Cuando los padres regresaron a la vivienda no encontraban a los niños por ningún lado, lo cual les generó preocupación y los llevó a realizar una búsqueda exhaustiva por todos los rincones de la casa, al tiempo que los llamaban con voz alta para que los menores salieran a su encuentro.

Lea: Capturan a dos mujeres por intentar salir del país con cocaína: tenían a Barcelona, España, como destino

En medio de la inspección por toda la vivienda se toparon con la trágica escena: los niños estaban inconsicentes en el interior de un congelador, por lo que de inmediato los trasladaron a un centro asistencial, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.

Hipótesis de la muerte de los dos hermanos en Meta

El padre de los menores, Brayan Guevara Triviño, señaló en diálogo con ‘El Tiempo’ que los hechos sucedieron cuando él y su esposa salieron durante 20 minutos a hacer unas compras de alimentos y otros elementos que necesitaban los niños.

La hipótesis que maneja Guevara sobre la muerte de sus dos hijos, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades, apunta a una posible asfixia en medio de un juego.

Lea: ¿Tiene moto eléctrica? Estos documentos serán obligatorios y las multas si no cumple

Relató al diario capitalino que probablemente los pequeños estaban jugando al escondite, algo que era común cuando se encontraban en casa. “Tenían la costumbre de jugar a que se escondían y uno iba a buscarlos”, dijo.

Así, los niños habrían escogido el congelador para esconderse mientras llegaban sus padres y quedaron atrapados de manera accidental, de acuerdo con la hipótesis del padre.

Lea: “Temo por mi vida y por la de mi familia”: Jorge Lemus, exdirector del DNI, sobre los audios que comprometerían al Gobierno con ‘Papá Pitufo’

“El congelador estaba desconectado (...) los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, sostuvo.

Se conoció que la Fiscalía 4 Local de Granada asumió la investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias exactas en las que fallecieron los menores, cuyos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para practicar las respectivas autopsias.

Lea: Equipo médico fue secuestrado por disidencias de las Farc en Tuluá, Valle del Cauca

Entretanto, la Institución Educativa Los Centauros, donde los menores estaban cursando transición y segundo de primaria, emitió un comunicado lamentando la partida y expresando condolencias a los familiares.

“Nos unimos en oración y acompañamos con respeto y cariño a su familia, seres queridos y a toda la comunidad en este difícil momento”, se lee.