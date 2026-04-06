La Policía Nacional capturó a dos mujeres que intentaban transportar 7,8 kilogramos de cocaína desde el aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga, en el departamento de Santander, hacia Barcelona (España), informó este lunes la institución en un comunicado.

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A través de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) y como parte de la estrategia Esmeralda Plus, la Policía identificó mediante un control de pasajeros a dos ciudadanas colombianas que pretendían viajar a la capital catalana transportando clorhidrato de cocaína en su equipaje.

“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”, apuntó el subdirector de la unidad de Antinarcóticos, coronel José Ricardo Reyes.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

Entre 2022 y 2025 las autoridades colombianas incautaron más de 7.279 toneladas de drogas ilícitas en el país.