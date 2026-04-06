Lo revelado por Noticias Caracol en la noche de este domingo 5 de abril, sobre audios que evidencian supuestas reuniones entre emisarios del Gobierno de Gustavo Petro y representantes de Diego Marín, alias Papá Pitufo, ha generado reacciones entre los principales sectores políticos del país.

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Para Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, el presidente Petro tiene que responder por la situación.

“Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad?“, publicó la candidata junto a un video.

Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad? pic.twitter.com/kZIQccdjZa — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 6, 2026

Por su parte, Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, criticó fuertemente a Petro, asegurando que la inteligencia del país, en referencia a la DNI, no pueden seguir en manos equivocadas.

“¡LA INTELIGENCIA NO PUEDE SEGUIR EN MANOS EQUIVOCADAS! ¿Para eso quieren reelegirse? Colombia necesita un gobierno serio, transparente y que responda con hechos, no con discursos", se lee en parte de la publicación.

Asimismo, María Fernanda Cabal, senadora, le hizo un llamado a la fiscal general Luz Adriana Camargo para que investigue el caso.

“Señora fiscal Luz Adriana Camargo, ¿qué tanto sabe alias Papá Pitufo que “sí se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”? Estas grabaciones son otro monumental escándalo con obligatoriedad de su parte, para que haya justicia".

Uno de los partidos que reaccionó al informe fue el Centro Democrático

“Son una estocada a la institucionalidad. Es inaceptable que el jefe de Inteligencia (DNI) se reuniera a puerta cerrada con el abogado de alias ‘Papá Pitufo’ para ofrecer beneficios judiciales a cambio de silencio. ¿Por qué el Gobierno buscó al “Zar del Contrabando” antes que la propia justicia? El país exige saber qué teme el círculo del presidente Petro que se cuente sobre su campaña. ¡No pueden usar la inteligencia del Estado para tapar posibles dineros mafiosos! La Fiscalía General de la Nación tendrá que explicarle al país por qué es mencionada por el ex director de la DNI, pero sobretodo el por qué de su silencio. Un Gobierno que negocia con criminales no puede hablar de legalidad. El país necesita respuestas no complicidades con los bandidos", publicó el partido.