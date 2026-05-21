Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció en la tarde de este jueves sobre la vandalización a la sede de la campaña de la candidata presidencial Paloma Vaalencia, un hecho llevado a cabo por un grupo de jóvenes encapuchados que se manifestaban en una de las principales avenidas de Bogotá.

La sede, ubicada en el barrio Chapinero, terminó con grafitis, vidrios rotos, restos de pintura lanzada desde la calle y parte de la publicidad rasgada, según denunció la campaña de la aspirante conservadora.

“Es deplorable que eso haya sucedido (...) lo que hay que hacer ahora es cuidar las sedes de cada uno de ellos. Yo estaba pendiente de que nos manden unas direcciones de las diferentes sedes las campañas en el territorio nacional para que haya un cuidado de ellas”, manifestó Benedetti.

La campaña de Valencia rechazó el ataque en un comunicado en el que calificó los hechos como “inaceptables” y aseguró que los responsables irrumpieron en el lugar para ‘grafitear’ las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en riesgo a las personas que se encontraban dentro de la sede.“Estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia”, señaló el comunicado, que además vinculó lo sucedido con actos vandálicos ocurridos hace dos días cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en el municipio de Rionegro, aledaño a Medellín.

La campaña hizo un llamado a las autoridades a investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los actores políticos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo

.Paloma Valencia se encuentra en el tercer puesto en intención de voto de cara a los comicios, por detrás del izquierdista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.