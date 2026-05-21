Con la ilusión intacta y el objetivo claro de hacer historia, la selección Colombia comenzó en Medellín sus trabajos de preparación de cara al Mundial, certamen en el que el combinado nacional espera ser protagonista y competir al más alto nivel.

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Uno de los jugadores que ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico es el guardameta Camilo Vargas, quien destacó la importancia de estos primeros entrenamientos y la necesidad de mantener el ritmo competitivo pensando en el gran reto que se avecina.

“Estoy contento de poder estar en la lista de 55 jugadores, estamos tratando de preparar esto de la mejor manera para este lindo reto que tenemos como Selección y país. La idea es tratar de continuar como tipo microciclos, continuidad de juego, de no perder el ritmo. Los que estamos llegando somos jugadores que hemos terminado nuestra temporada un poco antes que los demás. Estamos atentos a lo que el cuerpo técnico nos pida para afrontar lo que se venga”, expresó el arquero.

El portero también se refirió a la competencia interna que existe por un lugar en la convocatoria definitiva y dejó claro que todos trabajan pensando en aportar al equipo nacional.

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“Somos tres opciones de los que se decidan en la lista final, lo más importante es estar preparados y aportar lo que el cuerpo técnico quiera y hacer uno de los mejores mundiales de la historia”, comentó.

De igual manera, Vargas aseguró que todavía no hay certezas sobre quiénes estarán finalmente en la Copa del Mundo y recalcó que la misión de cada jugador es elevar el nivel para poner en aprietos al entrenador.

“Ojalá tuviera la varita mágica para saber quién va, lo mejor es prepararnos de la mejor manera y ponérsela difícil al entrenador que esa es nuestra tarea”, señaló.

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El experimentado arquero también habló sobre el aspecto físico, un punto que considera fundamental teniendo en cuenta la exigencia de un torneo corto como el Mundial.

“Lo más importante es tener una buena base física, sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación. Cuando se depure la lista o tengamos la decisión final, tener los conceptos claros para cada rival que tengamos”, afirmó.

Finalmente, el guardameta se refirió a México, país donde milita actualmente y que será una de las sedes mundialistas, destacando el cariño que ha recibido durante su estadía allí.

“México es mi segunda casa, siempre son muy atentos, es una sede de primer nivel, la del club la cual pertenezco, tenemos una gente casi hermana para poder disfrutar nuestra estadía allá”, concluyó.