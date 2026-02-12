Una violenta balacera dejó como saldo un hombre muerto y dos personas gravemente heridas. El hecho de sangre se registró durante la noche de este miércoles 11 de febrero en el barrio Vista Hermosa, ubicado en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada como Ovidio Carrillo Suárez, de 56 años de edad; mientras que los lesionados responden a los nombres de Rosalba María Ariza Vargas, de 74 años, y Jhon Alberto Monsalve Tejada.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 7:00 p. m., las víctimas se encontraban en el interior de un inmueble conocido como “La caleta de la abuela”, ubicada en la transversal 50 Nro. 32-05.

En ese momento, un sujeto a pie llegó hasta el sitio y, sin mediar palabra, disparó en contra de las personas, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Carrillo Suárez sufrió dos impactos por arma de fuego: una en la pelvis y otra en el glúteo, falleciendo en el lugar de los hechos; mientras que Rosalba María fue alcanzada en el abdomen y Jhon Alberto en su mano derecha.

camino_simon_bolivar.jpg

Ambos lesionados fueron trasladados hasta el Camino Simón Bolívar, donde permanecen recibiendo atención médica.

Un amplio historial delictivo

Según las autoridades, Rosalba María Ariza Vargas también conocida con el alias de La Abuela, es una expendedora de estupefacientes en el sector y cuenta con siete anotaciones judiciales: cinco por tráfico de estupefacientes, fuga de presos y concierto para delinquir.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, el inmueble donde ocurrió el ataque, cuenta con medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo y está actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales S. A. S (SAE) en etapa de juicio ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla.

Asimismo, la edificación ha sido allanada en cinco oportunidades por parte de las autoridades.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr su pronta captura con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque.