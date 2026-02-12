Al menos 2.600 uniformados de la Policía Nacional estarán concentrados en la vigilancia y seguridad de todos los eventos del Carnaval en el área metropolitana de Barranquilla.

Así lo manifestó este miércoles 11 de febrero, en entrevista con EL HERALDO, el general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El alto oficial explicó que desde el jueves de la semana anterior comenzaron a llegar los 1.450 hombres y mujeres enviados desde el nivel central para fortalecer el dispositivo de toda la jurisdicción a su cargo. A este grupo se sumaron 350 uniformados que habían sido trasladados a finales del año anterior, lo que representa cerca de 1.800 efectivos adicionales para la temporada.

“El operativo alcanzará aproximadamente 2.600 uniformados desplegados en Barranquilla y en los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, donde también se desarrollan eventos oficiales del carnaval. El compromiso es garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes en cada uno de los eventos”, indicó el general Camelo.

A eso sumó y destacó el trabajo se alcanzó en coordinación con las administraciones municipales del área metropolitana, encabezadas por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y sus respectivos equipos de gobierno, quienes apoyaron la logística que implicó la llegada del personal adicional.

De acuerdo con el alto oficial, el dispositivo no solo contempla el refuerzo humano. La institución dispondrá del helicóptero Halcón y drones de última generación que ayudarán a la vigilancia de las zonas de alta afluencia.

Comportamiento de la gente

En su intervención, el comandante de la Mebar advirtió que uno de los focos de atención de los uniformados será el será el comportamiento ciudadano, especialmente en eventos masivos donde hay consumo de licor. El comandante advirtió que la ingesta excesiva de alcohol y la alta concentración de personas pueden derivar en riñas y lesiones por intolerancia.

“Siempre apelamos a la conciencia ciudadana y al buen comportamiento. Cuando hay respeto por la norma, los riesgos se reducen”, señaló el oficial, recordando que en años anteriores se han presentado personas lesionadas en medio de riñas originadas por el consumo de alcohol.

El crecimiento del Carnaval también ha obligado a reforzar la presencia en hoteles, restaurantes, centros comerciales, el aeropuerto y la terminal de transportes, ante la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros.

En ese sentido, la Policía de Turismo contará con uniformados bilingües para facilitar la atención a visitantes internacionales. Además, se incrementarán los controles en el aeropuerto en articulación con la Seccional de Investigación Criminal, la Dijín e Interpol, con el fin de verificar antecedentes y prevenir delitos, incluidos aquellos relacionados con menores de edad y explotación sexual.

Finalmente, el general Camelo anunció que durante esta semana se intensificarán los mensajes preventivos a través de los medios de comunicación para invitar a la ciudadanía a disfrutar el Carnaval de Barranquilla 2026 en paz y con responsabilidad.