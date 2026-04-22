En medio de un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, presenta este miércoles el informe de gestión del Emisor y defiende la labor del equipo técnico de la entidad frente a los ataques del Gobierno.

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Villar explicó en este sentido que “dos veces al año la junta directiva del Banco rinde informe al Congreso”.

Acto seguido, justificó que “las medidas tomadas por el Banco responden al mandato constitucional de velar por el poder adquisitivo del peso, en coordinación con la política monetaria general”.

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Aseguró al respecto que el objetivo de la política monetaria, mediante las tasas de interés, “es mantener una inflación baja y estable, y contribuir a alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y el empleo”.

El directivo del Banco de la República precisó que buena parte de países en América Latina tienen esquemas de inflación objetivo, incluyendo a Colombia, México y Brasil. Y que, en contraste, Venezuela y Argentina no los tienen, y han registrado inflaciones muy elevadas.

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“A finales de 2025, las expectativas de inflación para 2026 empezaron a elevarse y presentaron un aumento particularmente fuerte (...) cuando se anunció el aumento del salario mínimo de las dimensiones que ustedes conocen”, advirtió Villar lanzándole un dardo al presidente Gustavo Petro, quien anunció que subiría nuevamente el salario mínimo este año ante las políticas monetarias del Emisor.

“Yo creo que eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del banco de manera totalmente inadmisible (…). El equipo técnico del banco hace un poco más que reducirse a mirar las instrucciones que nos da una lista de analistas del sistema financiero”, le respondió el gerente al jefe de Estado.