Este 1 de mayo María Petrona Lara Yanca iba a cumplir 70 años, sin embargo, no podrá celebrarlo debido a que sicarios le arrebataron la vida cuando se encontraba a las afueras de su vivienda, en el barrio Dieciocho de Febrero, el cual ayudó a fundar en el municipio de Bosconia, hace 30 años, cuando llegó procedente de Fundación, Magdalena, de donde era oriunda.

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Este crimen ocurrió la noche del pasado martes, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda de esta mujer y le disparó en repetida ocasiones hasta causarle la muerte.

Versiones de sus familiares dan cuenta que, al parecer, María Petrona, al ver al sujeto armado intentó correr, pero al dar la espalda fue alcanzada por las balas.

Uno de sus siete hijos, José Teherán, contó que la víctima vivía con una nieta, quien se encontraba al interior de la vivienda por lo que no habría alcanzado a ver a los pistoleros, no obstante la comunidad indicó que los individuos salieron del barrio a gran velocidad en una motocicleta.

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“No sabemos por qué le pasó esto a mi mamá, ella era una mujer tranquila que no había tenido problemas con nadie, por eso pedimos justicia, ella tuvo siete hijos y ya todos estamos organizados de manera independiente, actualmente ella vivía con una nieta que es mi sobrina, luego de la muerte de mi padre hace 11 meses a consecuencia de un cáncer. Por eso pedimos justicia y que los hechos se investiguen”, manifestó Teherán.

Esta mujer fue acribillada, recibió tres balazos en la espalda, uno en el hombro izquierdo, otro en el seno izquierdo y uno más en la región de la clavícula. Pese a que varias personas intentaron auxiliarla, quedó sin signos vitales de manera inmediata.

Las autoridades indicaron que dentro de las primeras investigaciones e información recopilada, un hermano de la occisa presuntamente era expendedor de estupefacientes y tenía problemas por un dinero, por lo cual María Petrona había sido amenazada hace un año.

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Tras los hechos agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver que fue trasladado a Medicina Legal, de Valledupar.

Es de señalar que el barrio Dieciocho de Febrero es uno de los más complejos en materia de seguridad, en el municipio de Bosconia, lo más predominante es la venta y consumo de estupefacientes.