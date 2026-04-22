El Atlántico vivirá este sábado una jornada que marcará un punto de encuentro entre el talento deportivo y la transformación de sus territorios. La Gran Final Departamental de Golea Atlántico no solo reunirá a los mejores equipos del torneo, sino que tendrá como escenario el estreno oficial del Parque Estadio de Sabanagrande.

No es una final cualquiera. Es la final de campeones. Tal como fue concebido el torneo desde su origen, los ganadores de cada edición llegan a este último capítulo para definir al mejor de todos. Sabanagrande (campeón Golea I), Juan de Acosta (Golea II), Palmar de Varela (Golea III) y Candelaria (Golea IV) se enfrentarán en un formato todos contra todos, en sede única, con el objetivo de quedarse con el título absoluto de la categoría Sub-17.

En este contexto, el gobernador Eduardo Verano liderará la entrega del Parque Estadio de Sabanagrande, un moderno escenario que amplía las oportunidades para la práctica deportiva y fortalece la infraestructura al servicio de la comunidad, en línea con la apuesta del departamento por el desarrollo integral de sus jóvenes.

“Este sábado, sin duda, será una fecha muy especial. Reuniremos a todos los campeones de Golea para conocer al gran campeón y, además, el señor gobernador hará la entrega del Parque Estadio de Sabanagrande. Un día muy importante para el deporte y la recreación. Los esperamos para esta gran jornada”, expresó Iván Urquijo Osorio, director de Indeportes.

En lo deportivo, los equipos llegan con ambición y preparación. El jugador de Palmar de Varela, Matías Gómez, aseguró: “Nos encontramos en una excelente forma, venimos entrenando y estamos listos para darlo todo”.

Por su parte, Jonnier Mendoza, de Candelaria, dejó claro el objetivo de su equipo: “Motivados, queremos repetir título. Esperamos que se nos den los resultados”.

El equipo local también asume el reto con ilusión. Carlos Vizcaíno, de Sabanagrande, afirmó: “Esto motiva. Gracias a la Gobernación por traer este espectáculo a nuestro municipio y queremos darlo todo jugando de local”.

La gran final contará con el aval de la Liga de Fútbol del Atlántico, entidad encargada del juzgamiento y las estadísticas oficiales, lo que garantiza el nivel competitivo del certamen.

El formato será de todos contra todos, donde los dos primeros equipos disputarán el título y el tercer y cuarto lugar definirán la medalla de bronce, en una competencia que busca coronar al mejor entre los mejores.

Programación completa

Fecha 1 – sábado 25 de abril

* 2:00 p.m. – Juan de Acosta vs. Candelaria

* 4:00 p.m. – Sabanagrande vs. Palmar de Varela

Fecha 2 – domingo 3 de mayo

* 8:00 a.m. – Palmar de Varela vs. Juan de Acosta

* 10:00 a.m. – Candelaria vs. Sabanagrande

Fecha 3 – domingo 10 de mayo

* 8:00 a.m. – Sabanagrande vs. Juan de Acosta

* 10:00 a.m. – Candelaria vs. Palmar de Varela

Final – domingo 17 de mayo

* 8:00 a.m. – Partido por el tercer lugar (3° vs. 4°)

* 10:00 a.m. – Gran final (1° vs. 2°)