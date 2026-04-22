Colombia hace parte del grupo de 16 naciones que actualmente enfrentan una grave crisis de hambre, de acuerdo con el Mapa Mundial del Hambre presentado el fin de semana pasado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas.

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Asimismo, este informe también aparecen países como Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Bangladesh, Afganistán, Myanmar y Haití, entre otros, que junto a Colombia integran el listado elaborado por el PMA.

Además, este mapa reúne información detallada sobre la población que se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria en distintas regiones del mundo.

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Si bien la situación del país no alcanza el nivel de catástrofe alimentaria que se registra en algunas naciones africanas incluidas en el estudio, Colombia sí fue clasificada dentro de la categoría de emergencia alimentaria.

Finalmente, el informe advierte que aproximadamente 6,6 millones de personas en el territorio nacional están expuestas a condiciones de malnutrición y a la falta de acceso suficiente a alimentos.

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