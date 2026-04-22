La Universidad de Córdoba y la Alcaldía de Montería continúan construyendo la hoja de ruta tendiente a fortalecer el papel de la educación superior pública en el desarrollo local.

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Durante una mesa de trabajo realizada este miércoles 22 de abril bajo la orientación del rector Jairo Torres Oviedo y del alcalde Hugo Kerguelén García, acordaron la ampliación del programa Universidad en tu Colegio a nuevas instituciones educativas del municipio, así como el impulso a la estrategia Bilingüismo para la Paz, que continúa creciendo en cobertura.

Además, la puesta en marcha de la sede sur, donde el Centro de Idiomas iniciará operaciones en el segundo semestre de este año, y proyectan la apertura de programas académicos para el próximo año, con impacto directo en los jóvenes de ese sector de la ciudad.

El rector sostuvo que han definido “proyectos prioritarios y seguimos avanzando en una agenda conjunta que busca fortalecer las capacidades de la Universidad de Córdoba y ponerlas al servicio del desarrollo de Montería”. Por su parte, el alcalde Hugo Kerguelén García resaltó que el trabajo articulado entre la administración municipal y la Unicórdoba ha permitido avanzar en oportunidades reales para los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de instituciones públicas.

“Este trabajo conjunto ha sido fundamental para el desarrollo educativo de Montería. Hoy estamos generando condiciones para que más jóvenes accedan a educación superior de calidad y transformen su futuro”, señaló.

Cupos en medicina

Uno de los anuncios que mayor expectativa genera es la destinación de cupos en el programa de medicina para bachilleres de zonas rurales. De los 40 cupos iniciales, 20 serán para los mejores estudiantes de colegios públicos rurales del departamento, y Montería contará con una asignación especial. La medida busca abrir camino a jóvenes con alto potencial académico que históricamente han tenido menos oportunidades.

Obras civiles

En materia de infraestructura, el municipio acompañará proyectos que buscan transformar el campus universitario y su entorno. Contemplan iniciativas que incluyen nuevos espacios académicos, zonas de estudio, áreas de bienestar y escenarios deportivos, además de obras asociadas al sistema de transporte Businú y la construcción de una pista de BMX de cara a los Juegos Nacionales 2027.